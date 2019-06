Schwerer Unfall auf Linderner Ortsumgehung

Foto: Nord-West-Media TV

Lindern (mab). Eine 61-Jährige ist am Freitagmorgen bei einem Unfall in Lindern verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen um Unfallort war die Frau auf der Ortsumgehung unterwegs, als gegen 8 Uhr ein 44-Jähriger von einer Nebenstraße aus kommend die Umgehungsstraße überqueren wollte. Der Mann übersah offenbar den Seat der 61-Jährigen. Das Auto der Frau wurde durch den Aufprall auf einen Erdwall geschleudert. Die verletzte 61-Jährige war in ihrem Wagen eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Die Linderner Ortsumgehung wurde für die Bergungsarbeiten voll gesperrt, es kam zu Verkehrsbehinderungen.