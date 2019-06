22-jähriger Peheimer schwer verletzt

Foto: Siemer

Lindern (ws). Mit dem Hubschrauber in eine Spezialklinik geflogen worden ist am Montagvormittag nach einer Kollision seines Treckers mit einem Sattelzug ein 22-jähriger Peheimer. Der junge Traktorfahrer war auf der Straße von Peheim in Richtung Lindern unterwegs und wollte nach links in die Ginger Straße abbiegen. In dem Moment überholt ein 21-jähriger aus Barßel das Gespann und prallte mit dem 40-Tonner frontal seitlich auf den Traktor. Der Hinterreifen wird durch die Wucht abgerissen. Der Traktor in einen Vorgarten geschleudert. Der Peheimer wurde dabei schwer verletzt. Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt, sein Beifahrer – ein 22-Jähriger aus Barßel – erlitt leicht Verletzungen. Den Unfallschaden beziffert die Polizei auf 100.000 Euro.