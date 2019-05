Vielfalt der alten Traktoren fasziniert

Sandkiste: Die großen Jungs durften sich mit ihren Spielzeugen austoben. Foto: Kock

Von Wilhelm Kock



Lindern. Lanz Bulldog, Deutz, McCormick, Porsche, Massey Ferguson und Hanomag sind nur einige der Traktorenmarken, die das Herz der Oldtimerfreunde höher schlagen lassen. Über 400 liebevoll gepflegte und fahrbereite Fahrzeuge, die in der Landwirtschaft vor Jahrzehnten eingesetzt wurden, waren am Wochenende mit ihren Besitzern Gäste des Oldtimer Clubs Lindern, der wieder zu einem der größten Treffen alter landwirtschaftlicher Maschinen Norddeutschlands eingeladen hatte. Mehrere Tausend Besucher sahen die Oldie-Ackerschlepper in Aktion.