Lindern zeigt Kunst in all seinen Facetten

Stellten das Kulturwochen-Programm vor: Der Ausschuss mit dem künstlerischen Leiter Volkmar Grigull (v.li.), Georg Haupt, Petra Wodke- Schmeier, Jutta Gerdes, Bürgermeister Karsten Hage, Erwald Kuin und Dirk Ortmann. Foto: Willi Siemer

Von Willi Siemer



Lindern. Kunst in all seinen Facetten und vor allem mit der größtmöglichen Breite an Akteuren präsentiert die Kommune auf den „X Linderner Kulturwochen“ vom 30. August bis zum 15. September auf einem halben Dutzend Schauplätzen in der Ortsmitte. Wesentliche Neuerung ist der neue Termin nach den Sommerferien, bisher fanden die Kulturwochen stets kurz vor den Sommerferien statt.



Dass auf die Schule und ihre Terminplanungen im Schuljahr Rücksicht genommen werde, zeige, welch zentrale Bedeutung alle Beteiligten der Schulgemeinschaft und ihrem Beitrag zu den Kulturwochen gäben, betont Volkmar Grigull, der künstlerische Leiter, auf einer Pressekonferenz der Organisatoren im Rathaus. Die Räume im Schulzentrum seien neben dem wieder in eine Galerie verwandelten Heimathaus, dem Rathaus und dem Veranstaltungsplatz an der Vreeser Straße Ausstellungsmittelpunkt.