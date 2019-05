Oberschule zeigt sich vielschichtig

Kreativ sein: Wer gern handwerklich Neues ausprobieren wollte, kam im Werkraum der Oberschule auf seine Kosten. Foto: Ilona Vodde

Lindern (mt). Über das Angebot der Oberschule Lindern haben sich an einem „Tag der offenen Tür“ zahlreiche Eltern und Schüler aus Lindern, Löningen und Wachtum informiert. So stellten in der Podiumsrunde ehemalige Schüler ihre Werdegänge nach ihren Abschlüssen an der Oberschule Lindern vor. Neben dem Hauptschulabschluss nach Klasse 9 und Klasse 10 können Schüler den Sekundarabschluss I (Realschulabschluss) und den Erweiterten Sekundarabschluss I erwerben. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 16. Mai – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.