Lindern: Holzhaus brennt völlig aus

Völlig ausgebrannt: Die Feuerwehr Lindern war mit 30 Einsatzkräften vor Ort. Foto: Nonstopnews

Nächtlicher Einsatz für die Feuerwehr in Lindern. Gegen 1.30 Uhr mussten sie ausrücken, weil ihnen ein brennendes Wohngebäude in der Straße "Zum Kriegerdamm" gemeldet wurde. Beim Eintreffen stand das überwiegend aus Holz bestehende Wohnhaus bereits in Vollbrand. Vor Ort wurden keine Personen angetroffen.



Trotz der Bemühungen der 30 Einsatzkräfte, die von Polizei und Rettungsdienst unterstützt wurden, brannte das Gebäude völlig aus.



Erschwert wurden die Löscharbeiten, da vor Ort keine Wasserversorgung verfügbar war und die Einsatzkräfte das Löschwasser mit Fahrzeugen im Pendelverkehr zur Einsatzstelle bringen mussten.



Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf 15.000 Euro.