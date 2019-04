Ehemaliges LzO-Gebäude in Lindern weicht Neubau

Foto: Willi Siemer



Lindern (ws). Fast abgeschlossen sind inzwischen die Abbrucharbeiten des ehemaligen LzO-Gebäudes an der Hauptkreuzung in der Linderner Ortsmitte. Zurzeit werden die letzten Mauerreste abgefahren. Die Gemeinde hat das rund 600 Quadratmeter große Grundstück vor einigen Wochen (MT berichtete) an den gebpürtig aus Lindern stammenden Zahnarzt Nihad Akkad verkauft. Der wird auf diesem Grundstück ein Geschäfts- und Wohnhaus nach den Entwürfen des Linderner Architekten Hans Weß errichten und hier nach Fertigstellung Lindern dritte Zahnarztpraxis eröffnen.