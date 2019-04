Herzensprojekt sorgt für Wohlbehagen

Präsent: Vereinsvorsitzender Jens Brinkmann (rechts) freut sich über das Bild und die Fahne, die Bürgermeister Karsten Hage (links daneben) als Gastgeschenke mitgebracht hatte. Foto: Wilhelm Kock

Von Wilhelm Kock



Lindern. Informativ gestaltete sich der gemütliche Abend, an dem der Tennisverein Lindern-Liener von 1977 Bürgermeister Karsten Hage mit Verwaltungs- und Ratsmitgliedern sowie alle Gründungsmitglieder des Vereins eingeladen hatte, um die frisch renovierten Räumlichkeiten zu besichtigen. Der Bürgermeister ließ es sich nicht nehmen, dem Vorsitzenden Jens Brinkmann als Präsent ein Bild mit Glückwünschen zur Einweihung sowie eine Fahne der Gemeinde Lindern zu überreichen.