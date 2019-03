Wasser ist Otto Dopps wahres Element

Sensibler Schwimmlehrer: Otto Dopp bringt Kindern in Lindern die ersten Züge bei. Foto: Maria Meyer-Kamliuk

Von Georg Meyer



Lindern. Das Hallenbad in Lindern ist kleiner als anderswo, das Becken misst exakt 16,75 Meter. Wer die hundert Meter schwimmen will, hat also genug Gelegenheit, seine Wendetechnik zu trainieren. „Darin sind wir richtig gut", sagt Otto Dopp zufrieden. Der Schwimmtrainer hat zurzeit allen Grund, stolz zu sein. 33 Titel heimsten seine Schützlinge am vergangenen Wochenende bei den Kreismeisterschaften ein. Hinzu kamen 22-mal Silber und 13-mal Bronze. „Das ist einmalig", freut sich Dopp. Er selbst sprang über 50 Meter Freistil ins Wasser - und gewann.