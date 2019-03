Durch Reduktion den Kern entdecken

Freude über sehr gut besuchte Eröffnung: Die drei Künstlerinnen Rose Richter Armgart, Magdalene Brahms und Sabine Roscher-Jakobi mit den Verantwortlichen des Kunst- und Kulturvereins und Martin Koroscha (4.v.li.), der in die Schau einführte. Fotos: Willi Siemer

Von Willi Siemer



Lindern. Sehr zufrieden mit dem Interesse an ihrer Frühjahrsausstellung zeigten sich die Verantwortlichen des Kunst- und Kulturvereins Lindern. Viele Gäste waren der Einladung zur Schau von Arbeiten der Malerin Rose Richter-Armgart aus Visbek, von Skulpturen von Magdalene Brahms aus Cloppenburg und von Goldschmiedearbeiten von Sabine Roscher-Jakobi aus Meppen ins Heimathus am Marktplatz gefolgt. Für die musikalische Unterhaltung sorgte der Gitarrist Günter Krause von der Kreismusikschule Cloppenburg.