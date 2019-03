Kleiner Felix zeigt großes Kämpferherz

Fanclub hilft: Die Linderner Bayern-Anhänger spendeten der Familie Ojemann 500 Euro. Zur Spendenübergabe war natürlich auch der kleine Felix dabei. Foto: Jürgen Grüßing

Von Georg Meyer



Lastrup/Lindern. Eines steht schon fest: Mit seinem Vornamen haben Felix Eltern eine gute Wahl getroffen. Denn großes Glück hat der einjährige Junge in seinem kurzen Leben bereits gehabt. Unter anderem mit seinen Eltern, die praktisch seit seiner Geburt um das Leben ihres Sohnes kämpfen.



Bis Felix endgültig über den Berg ist, möchte sich Mutter Anja ganz und gar auf ihren Sohn konzentrieren und daher solange mit der Arbeit aussetzen. Finanziell kann sich die Familie das aber nicht leisten, weshalb Felix Patentante Elke Grüßing eine Spendenaktion gestartet hat, an der sich jetzt auch der FC Bayern-Fanclub „FCB 4 points Lindern“ beteiligte. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 5. März entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.