Linderner hat Glück vor Gericht

Gericht spricht 19-Jährigen vom Vorwurf der Unfallflucht frei

Symbolfoto: Bänsch

Von Franz-Josef Höffmann



Lindern. Dass er den Platzwart des Schützenvereins in Lindern angefahren hat, will er nicht bemerkt haben. Zu widerlegen war das dem 19-Jährigen aus Lindern auch nicht. Deswegen hat das Cloppenburger Amtsgericht den Angeklagten am Freitag auch vom Vorwurf der Unfallflucht freigesprochen. Schuldig gesprochen wurde der 19-Jährige aber wegen fahrlässiger Körperverletzung. Gegen ihn wurde eine Geldauflage von 300 Euro verhängt. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 23. Februar – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.