Dorferneuerungs-Endspurt hat begonnen

Erste Schritte: Die Fahrbahndecke des zweiten Teils der Lastruper Straße wird abgefräst und die Pentersteine des Bürgersteigs werden aufgenommen. Für das einheitliche Bild werden die gleichen Steine wie im übrigen Teil der Ortsdurchfahrt verlegt. Die Penter werden im Bereich des Regenrückhaltebecken in Stühlenfeld für dortige Pflasterarbeiten genutzt. Foto: Willi Siemer

Von Willi Siemer



Lindern. Der Endspurt der Dorferneuerung in Lindern hat Anfang der Woche auf dem zweiten Teil der Lastruper Straße zwischen der Kreuzung und der Gärtnerei Wernke begonnen. In einem ersten Schritt ist der Fahrbahnbelag zwischen der Kreuzung mit der Löninger Straße und der Kämper Dorfstraße entfernt worden und wird der Untergrund einschließlich der hier teilweise noch in der Fahrbahn liegenden Felssteine für den kompletten Neuaufbau abgefahren. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 21. Februar – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.