„Täter“ buddelt sich unter dem Zaun durch

Gerissen: Eines der vier toten Schafe liegt auf der Weide in Neuenkämpen. Foto: Georg Haupt

Von Willi Siemer



Lindern. Im Linderner Ortsteil Neuenkämpen sind in der Nacht zum Samstag vier Schafe gerissen worden. Der Vorfall ereignete sich in einer umzäunten Stallanlage. Ob ein oder mehrere Wölfe für den Tod der Tiere verantwortlich sind, wird jetzt untersucht.



Nachdem der Besitzer die toten Schafe entdeckt hatte, nahm der herbeigerufene Wolfsberater Gerd Hopmann aus Emsbüren die Tiere eingehend in Augenschein. Sollte in Neuenkämpen ein Wolf der Täter gewesen sein, wäre es der erste Vorfall dieser Art im Cloppenburger Südkreis.