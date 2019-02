Künstler stellen in Lindern aus

Präsentiert ihre Werke in Lindern: die Malerin und Künstlerin Rose Richter-Armgard. ©Richter-Armgard

Lindern (mt). Zur Eröffnung seiner Frühjahrsausstellung lädt der Kunst– und Kulturverein Lindern Mitglieder und Freunde am Samstag, 9. März, um 18.15 Uhr in das Heimathaus/die Galerie Lindern ein. Die Besucher erwartet eine Ausstellung mit drei Künstlerinnen. Die 1951 in Braunschweig geborene Malerin und Künstlerin Rose Richter-Armgard. Sie lebt und arbeitet inBremen und Rechterfeld, studierte von 1971 – 1978 Malerei und Grafik-Design an der Hochschule für Bildende Künste Braunschweig und arbeitete als Restauratorin am Landesmuseum Braunschweig. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 16. Februar entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.