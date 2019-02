Grundschüler entdecken Linderner Oberschule

Spannend: Kleine chemische Experimente interessierten die Schüler in der Linderner Oberschule. Foto: Denise kleine Klausing

Lindern (mt). Schülerinnen und Schüler der Grundschule Lindern und ihre Eltern hatten jetzt die Möglichkeit, die Oberschule Lindern zu erkunden. Im Zuge einer Schulrallye entdeckten die Kinder ihnen bis dahin nicht bekannte Unterrichtsräume und erhielten einen ersten Einblick in zukünftige neue Unterrichtsfächer.



„Das war richtig spannend", sagte die neunjährige Katharina, als sie aus dem Chemieraum kam, in dem sie unter Anleitung der Fachlehrerin Dr. Anette Mähs erste kleine chemische Experimente durchführen konnte.