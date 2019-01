Siegeswillen und Herzblut bescheinigt

Schwarz-Weiß und Tennisverein Lindern zeichnen verdiente Mitglieder während des Winterballs aus

Leistungen gewürdigt: Der Vorstand von Schwarz Weiß Lindern zeichnete die zweite E Jugend als „Mannschaft des Jahres“, Otto Dopp als „Sportler des Jahres“ sowie Marion Suhle und Veronika Wenner für ihre Arbeit in der Sparte Behindertensport aus. Foto: Wilhelm Kock

Von Wilhelm Kock



Lindern. Mit 340 Festgästen platzte der „Ball des Sports“ im Saal Elsken Werner, Kleinenging buchstäblich aus allen Nähten. Zumindest zum Essen musste ein Teil der Tanzfläche mit in Anspruch genommen werden, damit alle Gäste Platz fanden.Eingeladen hatten der Sportverein Schwarz Weiß Lindern, der Reit- und Fahrverein Lindern und der Tennisverein Lindern/Liener. Der Vorsitzende des SV Lindern, Thomas Gerdes, mit seinem Vorstandsteam, sowie der Vorsitzende des Tennisvereins Jens Brinkmann mit Unterstützung durch Michael Brinkmann führten durch das Programm. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 28. Januar – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.