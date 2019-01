50 weltweite Bewerbungen für Symposium

Lindern (ws/mt). Weit fortgeschritten sind die Vorbereitungen für die „X Linderner Kulturwochen“, die unter das Motto „Licht – Blicke“ gestellt sind und die in der Ortsmitte, Schule, Galerie Lindern, Rathaus und auf dem Veranstaltungsplatz an der Vreeser Straße vom 30. August bis zum 15. September stattfinden.



Einer der Schwerpunkte wird wieder ein „internationales Bildhauersymposium" sein, das inzwischen fünfte. Die bisherigen Ergebnisse bereichern auf dem Skulpturenpfad die Linderner Ortsmitte und zentrale Gebäude wie Schule oder das Rathaus.