Lindern: Stallgebäude gerät in Brand

Foto: Kock

Lindern (mt). Zu einem Brand in Lindern-Marren sind die Feuerwehren Lindern und Löningen am Donnerstagnachmittag gerufen worden. Nach ersten Erkenntnissen befinden sich in dem Gebäude eine Werkstatt, Fahrzeuggaragen und Viehställe. Verletzt wurde niemand, die Tiere konnten wohl vorher in Sicherheit gebracht werden.



Die Brandursache ist noch unklar. Während der Löscharbeiten gab es eine starke Rauchentwicklung, die Einsatzkräfte mussten teilweise mit Atemmasken den Brand bekämpfen. Vort Ort waren die Feuerwehren mit mehreren Fahrzeugen, die DRK-Bereitschaft Lindern sowie die Polizei.