Kind angesprochen: Polizei geht Hinweisen nach

Symbolfoto: dpa

Lindern (mab). Die Cloppenburger Polizei sucht weiterhin nach dem bislang unbekannten Mann, der am Montag, 17. Dezember, ein achtjähriges Mädchen in Lindern angesprochen und am Arm gepackt hatte. Das Mädchen konnte sich losreißen und nach Hause laufen. Der MT-Bericht zu dem Vorfall verbreitete sich in Windeseile über Facebook und erreicht allein dort mehr als 20.000 Nutzer. „Durch die Berichterstattung haben wir im Moment vier konkretere Hinweise, denen wir aktuell nachgehen“, erklärt Polizeisprecherin Maren Otten auf Anfrage der MT. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe am 9. Januar entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.

