Sternsinger sammeln in Lindern 10000 Euro

Fleißige Sammler: Nach dem Aussendungsgottesdienst zogen mehr als 100 Sternsinger durch die Gemeinde Lindern. Die gut 25 Gruppen kehrten mit einem Rekord-Spendenergebnis von über 10000 Euro zurück. Foto: Wilhelm Kock

Lindern (wk). Über 100 Messdiener sind am Sonntag als Sternsinger durch die Gemeinde Lindern gezogen. Mit gut 10000 Euro erzielten die Sternsinger ein Rekordergebnis in Lindern. In 25 Gruppen waren die Messdiener nach einem Aussendungsgottesdienst von Haus zu Haus marschiert und hatten um Süßigkeiten- und Geldspenden für notleidende Kinder in der sogenannten Dritten Welt gebeten. Mehr dazu

