„Den Gleitflug müssen wir noch verschieben“

Wird im März eingeweiht: Die Bauarbeiten für den neuen eingruppigen Kindergarten und die im modernen Anbau des denkmalgeschützen Hauses Eilers untergebrachten Kinderkrippe sind inzwischen auf der Zielgeraden. Foto: Willi Siemer

Von Willi Siemer



Lindern. Nach den ebenso arbeits- wie finanzintensiven Jahr 2018 hatten Verwaltung und Rat es im jetzt gerade begonnenen Jahr ruhiger angehen lassen wollen. „Den eigentlich vorgesehenen Gleitflug nach einem Jahr mit sehr großen, wegweisenden Projekten müssen wir noch einmal verschieben und stattdessen in den kommenden zwölf Monaten weiter durchstarten". Linderns Bürgermeister Karsten Hage nutzt ein Bild aus der Fliegersprache, um in seinem kombinierten Jahresrück- und -ausblick die gegenwärtige Situation zu beschreiben.