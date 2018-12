Hage verkündet „echte schwarze Null“

Symbolbild: dpa

Von Georg Meyer



Lindern. Grund zur Zufriedenheit hatten die Mitglieder des Linderner Gemeinderates am Mittwochabend. Sie verabschiedeten nicht nur einen ausgeglichenen Haushalt für das kommende Jahr, sondern planten auch 2,5 Millionen Euro für weitere Investitionen ein. Trotz der Ausgaben bleibt der Gemeinde der Gang zur Bank erspart. Und es kommt noch besser: Derzeit ist Lindern komplett schuldenfrei. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 21. Dezember – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.