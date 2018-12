Unbekannter spricht Kind in Lindern an

Symbolfoto: dpa

Lindern (her). Ein bislang unbekannter Mann hat am Montagmittag in Lindern eine Achtjährige angesprochen. Wie die Polizei mitteilt, hatte das Mädchen den Mann zunächst abgewiesen. Doch dieser ließ nicht locker und packte die Achtjährige am Arm. Diese konnte sich jedoch losreißen und nach hause laufen.



Der Vorfall ereignete sich zwischen 13 und 13.10 Uhr in der Alten Schulstraße. Der Mann soll einen schwarzen Pkw, vermutlich ein Kombi, gefahren haben. Weitere Details zum Fahrzeug sind nicht bekannt. Der Unbekannte soll einen dunklen Pullover mit Mütze getragen haben. Dazu soll er schwarze, kurze Haare gehabt haben. Er habe gebrochen Deutsch gesprochen und nach Zigaretten gerochen. Außerdem soll er weiße Stoffhandschuhe getragen haben.



Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lindern unter Tel. 05957/311 entgegen. In diesem Zusammenhang fordert die Polizei dazu auf, sich nicht an Spekulationen zu beteiligen. So wurde bereits eine Nachricht in den sozialen Medien über einen Vorfall in Molbergen verbreitet, der bei der Polizei nicht bekannt ist.