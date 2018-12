Advent und Weihnachten in Noten verpackt

Richtig gut drauf: Die 75 Musikerinnen und Musiker des Musikvereins Lindern begeisterten in der St.- Katharina-Pfarrkirche. Foto: Kock

Von Wilhelm Kock



Lindern. Bestens auf Weihnachten eingestimmt fühlten sich rund 500 Besucher beim Adventskonzert in der St.-Katharina-Pfarrkirche in Lindern. Was die 100 Musiker des Musikvereins Lindern und des Jugendorchesters boten, ließ das Konzert zu einem Erlebnis werden. Die Kirche die wegen ihrer hervorragenden, Akustik bekannt ist, konnte dies wieder voll unter Beweis stellen. Durch das Programm führten die Vorsitzende des Musikvereins Lindern, Heike Kuhlmann, sowie der Dirigent des Musikvereins Lindern, Philipp Hemmen, der auch die Musikstücke vorstellte.