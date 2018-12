Großenging jagt jetzt durch das Internet

Gerd Niemann (EWE), Bürgermeister Karsten Hage, Andrea Bornhorst (Landkreis Cloppenburg), EWE-Vertriebspartner Friedhelm Triphaus und das Großenginger Ratsmitglied Wilhelm Kollmer-Heidkamp (von links) nehmen in Großenging an der Ermker Straße den ersten Kabelverzweiger in der Gemeinde Lindern in Betrieb. Foto: Wilhelm Kock

Von Wilhelm Kock



Lindern. In Großenging ist jetzt der erste Kabelverzweiger in der Gemeinde Lindern durch die EWE in Betrieb genommen worden. Etwa 90 Haushalte im Bereich des Orsteils Großenging können nun Übertragungsraten von bis zu 100 Megabit pro Sekunde erhalten.



„Ein zuverlässiger Internetanschluss mit hoher Bandbreite ist ein wesentlicher Standortfaktor. Durch den Glasfaserausbau wird unser Gemeindegebiet deutlich aufgewertet", freut sich Bürgermeister Karsten Hage, „mit dem aktuell abgeschlossenen Ausbau können wir noch mehr bis dato unterversorgte Haushalte an das schnelle Netz anschließen."