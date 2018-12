Tritt gegen Kopf: Anwalt legt Revision ein

Foto: Nikolay Kazakov/Bundesgerichtshof

Lindern/werlte (ma). War der Tritt gegen den Kopf des Opfers ursächlich für dessen Tod? Das Osnabrücker Landgericht hatte das so gesehen und einen 34 Jahre alten Mann aus Lindern wegen Körperverletzung mit Todesfolge zu fünf Jahren Gefängnis verurteilt. Der Angeklagte war auf der Kirmes in Werlte mit einem 31-Jährigen aus Lindern in Streit geraten



Gegen dieses Urteil wehrt sich nun aber der Anwalt des Angeklagten. Er hat jetzt Revision gegen das Urteil eingelegt: „Der Tritt gegen den Kopf hat nichts mit dem Tod zu tun", sagte der Cloppenburger Verteidiger am Dienstag. Der Fall landet nun vor dem Bundesgerichtshof.