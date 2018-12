Fotos drehen die Zeit zurück

Da wurden Erinnerungen wach: Viele der Fotos zeigten Szenen aus dem Lindern der 50er und 60er Jahre. Die Industriealisierung der Landwirtschaft hatte gerade begonnen. Foto: Kock

Von Wilhelm Kock



Lindern. Gerd Janzen strahlte. „Wir sind mit dem Besuch und mit der Resonanz auf die Fotoausstellung ,Mein Lindern' im Heimathaus mehr als zufrieden", sagte der Vorsitzende des örtlichen Heimatvereins. An drei Tagen war das Heimathaus für den Besucherverkehr geöffnet. Bewirtet wurden die Gäste man mit Kaffee, Kuchen und Glühwein. Die Vorstandsmitglieder nahmen sich viel Zeit und gaben Erklärungen zu den 185 ausgestellten Bildern.