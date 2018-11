Lindern präsentiert sich auf über 600 Fotos

Unter anderem im Heimathaus zu sehen: Linderns Fußballer vor etwa 45 Jahren, die alte Pingel-Anton-Eisenbahn, die Feuerwehruniform, Schmiedemeister Hermann Benken in seiner Werkstatt, das Denkmal des heiligen Antonius in Marren und der Dorfpark in Lindern. Foto: Kock

Lindern (wk). Der Heimatverein Lindern veranstaltet im Heimathaus eine Fotoausstellung zum Fotowettbewerb „Mein Lindern". Die eingereichten Fotos werden im Großformat 30 x 40 cm zu sehen sein. Die Fotos können am Samstag, 24. November, von 14 bis 18 Uhr, am Sonntag, 25. November, von 14 bis 18 Uhr und am Donnerstag, 29. November, von 17 bis 21 Uhr als Ergänzung zum Lichterabend des Wirtschaftskreises besichtigt werden.