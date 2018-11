Hömmken neuer Feuerwehrchef

Neue Feuerwehrspitze gewählt und ernannt: Bürgermeister Karsten Hage und der Ratsvorsitzende Gerd Einhaus gratulieren Linderns neuem Gemeindebrandmeister Martin Hömmken (zweiter von rechts) und seinem neuen Stellvertreter Marco Voges. Foto: Willi Siemer

Von Willi Siemer



Lindern. Mit jeweils einstimmigen Voten hat der Rat der Gemeinde Lindern auf seiner Sitzung am Dienstagabend ein neues Führungsteam für die freiwillige Feuerwehr berufen. Auf Vorschlag der Aktiven der Wehr wurde Martin Hömmken zum neuen Gemeindebrandmeister gewählt und Marco Voges zu seinem Stellvertreter. Beide wurde für eine Amtszeit von sechs Jahren in ein Ehrenbeamten-Verhältnis auf Zeit berufen und leisteten den Amtseid. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe 15. November entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.