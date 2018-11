Foto: Kock

Werlte/Lindern (her). Zu einem brennenden Auto ist die Feuerwehr Lindern am Samstagabend ausgerückt. Nach ersten Erkenntnissen war der Einsatzort zunächst unklar, es hieß Ortskernentlastung in Richtung Werlte. Der Wagen stand schließlich bei der Umgehung Werlte. Die dortige Feuerwehr ist von einem anderen Einsatz dazugekommen, wurde aber nicht mehr benötigt. Die Ursache des Brandes ist unklar.