Schule und Firmen bieten Berufsorientierung

Große Bandbreite: Firmen aus ganz unterschiedlichen Bereichen stellten sich in der Oberschule Lindern vor. Foto: Denise kleine Klausing

Lindern (mt). Über 150 Jugendliche und Eltern hatten sich in der Aula der Linderner Oberschule zum alljährlichen Berufsinformationsabend eingefunden, um so die Chance zu nutzen, berufliche Perspektiven auszuloten. Sowohl Firmen vom Kosmetikstudio bis zum Kalbfleischverarbeiter als auch die Berufsbildenden Schulen aus Cloppenburg und die Agentur für Arbeit präsentierten sich und boten Informationen aus erster Hand. Der Abend war erneut von der Sozialpädagogin Denise kleine Klausing, und den Lehrern des Fachbereiches Wirtschaft vorbereitet worden. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe 26. Oktober entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.