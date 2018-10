Handtaschendiebstahl: Polizei sucht Zeugen

Foto: dpa

Die junge Frau war mit ihrem Rad auf dem Mühlenweg in Lindern aus Richtung Ortsmitte kommend unterwegs, als ihr ein Mann in Höhe der Einmündung Feldweg entgegenkam. Beim Vorbeifahren entriss er ihr die Handtasche, die im Fahrradkorb lag. Der Mann flüchtete zu Fuß. Die 17-Jährige beschrieb den Mann wie folgt: Etwa 20 bis 25 Jahre alt, südländisches Aussehen, er trug ein weißes T-Shirt, eine schwarze Weste, eine dunkle Hose und Sneakers sowie ein weißes Cap. Der Täter soll etwa 170 bis 175 Zentimeter groß sein und kurze, dunkle Haare haben. In Tatortnähe wurde zudem ein verdächtiger Wagen, vermutlich ein grünes Cabrio, mit ausländischem Kennzeichen beobachtet. Die umfangreichen Fahndungsmaßnahmen führten bisher leider nicht zum Erfolg. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter Telefon 04471/18600 entgegen.