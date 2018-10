Über 100 neue Arbeitsplätze in Lindern

Erfolgreiche Gewerbepolitik: acht Unternehmen siedeln in Lindern neu an oder bauen neuen großen Standort auf

Umzug nach Lindern: Im Gewerbegebiet Stühlenfeld direkt an der Ortsentlastungsstraße beginnt das bisher in Löningen ansässige Elektrounternehmen „epm“ mit dem Bau eines zentralen Produktionshallen- und Verwaltungstrakts für die Mitarbeiter. Foto: Willi Siemer

Von Willi Siemer



Lindern. Die fast riesig zu nennende Nachfrage nach Gewerbeflächen in der Gemeinde Lindern beschert Verwaltung und Rat ein Luxusproblem. „Wir haben bis auf kleine Flächen alles verkauft, was wir im jetzt mehrfach erweiterten Gewerbegebiet Stühlenfeld für die Ansiedlung geschaffen hatten", freut sich Linderns Bürgermeister Karsten Hage. Die Verantwortlichen sei mit Hochdruck dabei, nach weiteren Gewerbeflächen zu suchen.