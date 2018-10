Linderner Kirmes läuft mit Rennen gut an

Voller Markplatz: Bei herrlichen Herbstwetter nahmen viele Linderner am Freibieranstich teil. Foto: Wilhelm Kock

Von Wilhelm Kock



Lindern. Schönes Herbstwetter hat am Samstagnachmittag den Rahmen für die Eröffnung der dreitägigen Linderner Kirmes geliefert. Hunderte von Besuchern feuerten an der Strecke die Läuferinnen und Läufer an. Zum ersten Mal fand dieser 28. Kirmeslauf auf dem neuen Streckenabschnitt zwischen der Volksbank und der Apotheke statt.



Auch dieser Straßenabschnitt wurde am Sonntagnachmittag von den Oldtimer-Traktoren, drei alte Setrabussen, einem tollen Oldtimerlastwagen sowie Mofas und Motorräder als Ausstellungsfläche genutzt und lud bei herrlichem Herbstwetter zum Besuch ein. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 8. Oktober entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.