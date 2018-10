Drei Jahre kein Kontakt zur Familie erlaubt

Dachdeckergeselle Benedikt Hofmann geht auf die Walz

Einmal drüber: Benedikt Hofmann überklettert das Ortsschild von Lindern. Dann gibt‘s kein Zurück mehr. Foto: Wilhelm Kock

Von Wilhelm Kock



Lindern. Das Ortsschild von Lindern überkletterte Benedikt Hofmann locker aus eigener Kraft. Damit gibt es kein zurück mehr. Seit Mittwoch ist der 20-jährige Dachdeckergeselle aus Lindern auf der Walz. Wenn er in drei Jahren und einem Tag zurückkehrt, wartet eine sehnsüchtige Familie und eine gut gekühlte Flasche Korn, die Hofmann selbst vergraben musste. Die schrulligen Sitten der Freien Voigtländer erlebten zum Abschied rund 100 Freunde, Bekannte und ehemalige Kollegen mit, die sich am Ortsausgang versammelten.