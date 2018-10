Eingeheizt: Spezielle Infrarot-Strahler sorgen dafür, dass die Sportler nicht frieren müssen. Foto: Koch

Lindern (wk). Unter verbesserten Bedingungen gehen die Tennisspieler in Lindern künftig auf Bällejagd. Nachdem im vergangenen Jahr der Tennisverein Lindern-Liener im Rahmen der Sanierungsarbeiten den Teppichbelag durch spezielle Ascheplätze ersetzt hat, ging es jetzt an die Beleuchtung. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 2. Oktober – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.