Tritt gegen Kopf: Linderner zu Haftstrafe verurteilt

Symbolfoto: dpa

Lindern/Werlte (ma). Im Prozess gegen 34 Jahre alten Mann aus Lindern, der sich wegen Körperverletzung mit Todesfolge vor Schwurgerichtskammer des Osnabrücker Landgerichtes verantworten musste, ist der Angeklagte im Sinne der Anklage schuldig gesprochen und zu einer Gefängnisstrafe von fünf Jahren verurteilt worden. Wie berichtet, hatte der 34-Jährige auf der Kirmes in Werlte einen heftigen Streit mit einem 31-jährigen Mann aus Lindern gehabt. Am Ende trat er ihm gegen Kopf. Der 31-Jährige litt seit längerer Zeit unter einem Blutgerinnsel im Gehirn. Das war geplatzt, der 31-Jährige starb wenig später.



Für die Staatsanwaltschaft und das Gericht bestand zwischen Tritt und Tod ein kausaler Zusammenhang. Die Verteidigung sieht das anders.