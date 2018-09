Brandgeruch aus Meppen verzögert Einsatz in Lindern

Foto: Nonstopnews

Von Matthias Bänsch



Lindern. Bei einem Brand in Lindern sind am Donnerstagmorgen nach ersten Erkenntnissen rund 50 Schweine verendet. Gegen 6 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr Lindern alarmiert. Zu diesem Zeitpunkt brannte es allerdings vermutlich schon längere Zeit.



Wie ein Sprecher der Feuerwehr der MT auf Anfrage bestätigte, hatte ein Anwohner offenbar bereits zwei Stunden früher den Brandgeruch wahrgenommen – allerdings nicht darauf reagiert. Der Grund: Weil der Wind seit Tagen den Qualm und Rauch vom Moorbrand aus dem Emsland herüberträgt, hatte er die Quelle des Brandgeruchs auch eben dort vermutet. Unklar ist allerdings, ob das Feuer in dem Linderner Stall tatsächlich schon gegen vier Uhr entstanden ist.



Allerdings stand der Stall beim Eintreffen der Feuerwehr bereits in Vollbrand. Teile des Dachs waren bereits eingestürzt. Ein weiteres Problem bei den Löscharbeiten war außerdem die Wasserversorgung: Die Einsatzkräfte mussten erst eine lange Schlauchleitung legen. Zur Unterstützung wurden die Feuerwehren aus Lastrup, Löningen und Werlte angefordert. Rund 120 Einsatzkräfte konnten schließlich den Brand unter Kontrolle bringen.



Während für rund 50 Schweine jede Hilfe zu spät kam, konnte die Feuerwehr zum Glück verhindern, dass die Flammen auf das benachbarte Wohnhaus übergreifen. Die Brandursache ist derzeit unklar. Angaben zur Höhe des Schadens können ebenfalls noch nicht gemacht werden. Neben dem Stallgebäude wurden auch ein Traktor und landwirtschaftliche Geräte zerstört. Die Brandermittler haben ihre Arbeit aufgenommen.