Kunstverein zeigt Keramiken und Malereien

Im Heimathaus am Marktplatz stellen der niederländische Maler Laurens Boersma und die Keramikerin Katharina Bertzbach ab dem kommenden Sonntag bis Mitte Oktober Malerei und Keramik aus. ©: Kunstverein Lindern

Lindern (mt). Lindern ist die Kunst – und Kulturgemeinde im Oldenburger Land und sowohl die politische Gemeinde als auch die Galerie Lindern mit dem jungen Kunstverein Lindern haben die Kommune zu einem Synonym für hochqualitative zeitgenössische Kunst gemacht.



Es ist das Konzept der Galerie, Malerei, Plastik, Skulptur aber auch Schmuck und Keramik zu präsentieren. Dieses Ineinandergreifen der unterschiedlichsten Künste verspricht immer wieder anregende Präsentationen.

Auch in diesem Herbst hat der junge Verein wieder eine beeindruckende Ausstellung vorbereitet: Neben dem niederländischen Maler Laurens Boersma stellt die Keramikerin Katharina Bertzbach aus Fischerhude Kleinplastiken und Gebrauchskeramik aus.