Neu gestaltete Lastruper Straße freigegeben

Arbeiten an Werlter Straße bis Ende Oktober

Symbolische Freigabe: Bürgermeister Karsten Hage und die Mitglieder des Gemeinderats räumen gemeinsam mit Firmenchef Wolfgang Peters und dem Verantwortlichen des Lichtkonzepts, Oliver Christen, und weitere Beteiligten eine Sperrbarke von der Straße. Foto: Siemer

Von Willi Siemer



Lindern. Seit Freitagnachmittag gehören die Behinderungen zumindest auf einem Abschnitt der Linderner Ortsdurchfahrt der Vergangenheit an. Nachdem in dieser Woche die Hauptkreuzung asphaltiert wurde, ist nach mehreren Monaten Bauzeit die Lastruper Straße zwischen Volksbank und Apotheke wieder für den Verkehr freigegeben. „Wir alle sind äußerst zufrieden mit den bisherigen Ergebnissen des wichtigsten Projekts unserer Dorferneuerung. Unsere Erwartungen sind sogar noch übertroffen worden“, freut sich Linderns Bauamtsleiter Thomas Lüken. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 1. September – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.