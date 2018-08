Drei Kirchen laden zum gemeinsamen Fest

Freuen sich auf das Begegnungsfest: Pfarrer Thomas Mappilaparambil, Pastor Heinrich Zelmer und Pfarrer Jürgen Schwartz. Foto: wk

Lindern (wk). Am Samstag, 15. September, laden die katholische Kirchengemeinde, die evangelisch-lutherische Kirchengemeinde und die Christengemeinde Emmanuel zum zweiten ökumenischen Begegnungsfest in Lindern auf den Schützenplatz ein. Der Ablauf sieht um 16 Uhr einen ökumenischen Gottesdienst vor, ab 17 Uhr Gespräche, Begegnungen, Mitmachaktionen und gemeinsames Singen bei Essen und Trinken und um 19.45 Uhr den Abendsegen.