Freigabe der Lastruper Straße Ende August

Ursache für Verzögerung ist noch fehlender Teerbelag auf Kreuzung

Freigabe verzögert sich: Ende August wird der fast vollständig fertiggestellte Abschnitt der Lastruper Straße zwischen Apotheke und Volksbank freigegeben. Grund für die noch aufrecht erhaltene Sperrung ist die fehlende Teerschicht auf der Hauptkreuzung, die erst nach dem Abschluss der notwendigen Vorarbeiten auf der Werlter Straße abgeschlossen werden können. Foto: Willi Siemer

Von Willi Siemer



Lindern. Nicht wie eigentlich geplant bereits Anfang August, sondern erst Ende August kann die im Prinzip schon fast vollständig fertiggestellte Umgestaltung und umfassende Sanierung der Lastruper Straße zwischen Apotheke und Volksbank wieder für den Verkehr freigegeben werden. Grund sind Verzögerungen beim Endausbau der zentralen Kreuzung in der Linderner Ortsmitte, wo sich Lastruper, Vreeser, Werlter und Bahnhofsstraße treffen. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 14. August – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.