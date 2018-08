Reparatur-Café in Lindern schließt

Gemeinsamkeit: Die Linderner Gruppe, Flüchtlingsfamilien und Betreuer, bei dem Tagesausflug in den Osnabrücker Zoo. Foto: Raad Aldakhil

Lindern (wk/gab). „Nach erfolgreichen Aktionen rund um die Integration und die Unterstützung von Familien mit Fluchterfahrung hat das Reparatur-Café Lindern seine Aktivitäten nun beendet“, resümiert Klaus Schute, einer der Mitinitiatoren der Fahrradwerkstatt an der Vreeser Straße.



„Ein intensiver Kontakt zu den meisten Familien unserer Gemeinde mit Fluchterfahrung konnte aufgebaut werden. Aber auch nach dem Schließen des Reparatur-Cafés werden wir unseren neuen Mitbürgern unterstützend zur Seite stehen“, so Schute weiter.



Dies bestätigt auf Nachfrage der MT auch Conrad Möhlenkamp. Das Ziel, so der Leiter der Arbeitsgruppe, die im Außenbereich der Gemeinde untergebrachten Familien durch Fahrräder mobiler und so zum Beispiel den Einkauf von Lebensmitteln möglich zu machen, sei erreicht. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 4. August entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon vorab exklusiv in der MT-App.