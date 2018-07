Linderner erleidet Verbrennungen

Symbolfoto: dpa

Lindern (mab). In der Nacht zu Mittwoch musste die Freiwillige Feuerwehr Lindern einen Brand in einem Mehrfamilienhaus löschen. Warum das Feuer ausbrach, ist laut Polizei noch unklar. Die Brandexperten der Polizei haben die Ermittlungen aufgenommen. Ein 63-Jähriger schreckte gegen 0.30 Uhr in seinem Bett hoch. Laute Knallgeräusche hatten ihn aus dem Schlaf gerissen. Auf der Suche nach der Ursache entdeckte er das Feuer in einem Kinderspielzimmer.



Umgehend versuchte der 63-Jährige, das Feuer zu löschen. Doch dabei verbrannte er sich die Arme und Hände und erlitt eine Rauchgasvergiftung. Der Mann musste ins Krankenhaus gebracht werden. Die Linderner Feuerwehr rückte mit fünf Fahrzeugen und 34 Einsatzkräften aus und konnte das Feuer schließlich löschen. Den Brandschaden schätzt die Polizei auf rund 1000 Euro.







Nächster Artikel aus Lindern:

25.07.2018 | In Lindern endet Ära der Ordensschwestern