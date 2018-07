In Lindern endet Ära der Ordensschwestern

Eine Ära endet: Schwester Bertolina (vorne Mitte) war die letzte Ordenschwester in Lindern. Zu ihrer Verabschiedung kamen auch Mitschwestern aus dem Mutterhaus in Münster. Fotos: Kock

Lindern. (mel/wk). In Lindern ist eine Ära zu Ende gegangen: Nach 87 jähriger Tätigkeit in der Gemeinde hat sich die Schwestern-Station der Franziskanerinnen vom St. Mauritzer Orden aufgelöst. Von 1931 bis 1965 waren die Franziskanerinnen in der Schwesterstation am heutigen Mühlenweg untergebracht, 1966 erfolgte der Umzug in die Vikarie am Bütersweg, in der Nähe der Kirche.



Für Schwester Bertolina, Mitte Juni nach 43-jährigem Wirken u in der Pfarrgemeinde St. Katharina in den Ruhestand ging und in die Senioreneinrichtung St. Franziskus in Nordwalde gezogen ist, fanden sich keine Ordensfrauen für die Nachfolge. Was jetzt weiter mit dem jetzt leerstehenden Schwesterhaus geschieht, ist noch unklar.