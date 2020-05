Corona reißt Loch in Lastruper Haushalt

Schwierige Zeiten: Die Coronakrise macht auch den Lastruper Betrieben zu schaffen. Das hat auch Folgen für die Gemeindekasse. Foto: gy

Von Georg Meyer

Lastrup. Die Coronakrise reißt ein tiefes Loch in den Haushalt der Gemeinde Lastrup. „Wir verzeichnen schon jetzt erhebliche Einbußen bei der Gewerbesteuer“, bestätigt Bürgermeister Michael Kramer. Die zu Beginn des Jahres auf 4,6 Millionen Euro taxierte Steuereinnahme werde sich halbieren.

„Dieser Schlag trifft uns hart“, sagt Kramer. Während die örtlichen Firmen mit den wirtschaftlichen Folgen der Pandemie kämpfen, hat die Gemeinde die Steuervorauszahlungen inzwischen auf null gesetzt. Obwohl er vorsichtig kalkuliert hatte, erhoffte sich Kramer bei der Ausarbeitung des Haushaltsplans insgeheim eine noch höhere Gewerbesteuer. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 08. Mai – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.