„Er war zur falschen Zeit am falschen Ort“

Urteil vollstreckt: In der Zeitung findet sich nur eine kleine Meldung. Den Hinrichtungsbefehl erteilte Heinrich Himmler. Foto: MT-Archiv

Von Georg Meyer

Hamstrup. Ihren Schwiegervater hat Paula Markus nicht kennengelernt. Gerhard Markus starb am 6. Januar 1944. Es war kein gewöhnlicher Tod. Der Landwirt aus Hamstrup wurde in seiner Scheune ermordet. Sein Mörder war ein flüchtiger Zwangsarbeiter namens Leonty Woronkow. Auch er überlebte das Drama nicht, das wohl mit einer zufälligen Begegnung begann.

Am Dreikönigstag hatte Gerhard Markus kurz nach Mittag eine Stute und ihr Fohlen zu einer Weide bringen wollen. „Als er bei Anbruch der Dunkelheit noch immer nicht zurück war, fragten seine Frau Berta und seine Schwester Anna überall nach ihm“, berichtet Paula Markus.Doch niemand hatte den 55-Jährigen gesehen. Eine Suchaktion wurde gestartet, an der sich auch die Feuerwehr beteiligte. Mehr dazu lesen Sie in der Ausgabe vom 06. Mai – entweder frisch gedruckt oder ab 1 Uhr online als ePaper oder schon ab sofort und exklusiv in der MT-App.

