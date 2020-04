Lustige Steine für ein kleines Lachen

Mit Schmunzelsteinen unterwegs: Susanne Schnelten und Gisela Lübbe vom St.-Agnes-Kindergarten verstecken die bunten Unikate in den in den Bauernschaften für die Kita-Kinder. Foto: Landwehr

Lastrup (la). Lustig bemalte Schmunzelsteine haben die Erzieherinnen der St.-Agnes-Kindertagesstätte Lastrup jetzt in der Nähe der Wohnhäuser ihrer Kindergartenkinder gelegt. Die Steine sollen nun von den Kindern gefunden werden. „Wir haben alle Wohnhäuser unserer Kinder aus den Bauerschaften besucht und irgendwo auf dem Gelände diese bunt bemalten Steine abgelegt. Für die Kinder aus dem Ort Lastrup liegen sie im Dorfpark aus", erzählt Susanne Schnelten, Leiterin der St.-Agnes-Kita, die in dieser Woche zusammen mit ihrer Kollegin Gisela Lübbe in Schnelten „unterwegs" war.