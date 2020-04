Der Landkreis hat jetzt das letzte Wort

Isoliertes Leben: Die Bewohner in den Alten- und Pflegeheimen dürfen momentan noch keinen Besuch empfangen. Foto: Meyer

Von Georg Meyer

Essen/Lastrup. Seit fast sieben Wochen dürfen die Bewohner im St.-Leo-Stift keinen Besuch empfangen. Sie, ihre Angehörigen, aber auch die Pflegekräfte gehen durch eine schwere Zeit. Das Leben im Seniorenheim werde immer anstrengender, bestätigt Pflegedienstleiterin Helga Boklage. Doch ihre Hoffnung wächst: Ende der Woche wird der Landkreis über eine Lockerung des Besuchsverbotes entscheiden.

Wie andere Pflegedienstleitungen auch hat Helga Boklage der Behörde ein Konzept eingereicht, in dem sie darlegt, wie das Virus aus ihrer Einrichtung ferngehalten werden soll, wenn Kinder bald wieder ihre Mütter, Ehefrauen ihre Männer wiedersehen dürfen. Der Landkreis legte 20 Kriterien fest, die zwingend eingehalten werden müssen. In Essen etwa sollen Besucher zunächst unterschreiben, dass sie keinerlei Krankheitssymptome haben. Anschließend müssen sie sich gründlich ihre Hände desinfizieren und einen Mund- und Nasenschutz anlegen. Die Besuche würden auch nicht direkt im Gebäude, sondern entweder im Garten oder in der zurzeit nicht genutzten Tagespflege stattfinden, erklärt Boklage. Bewohner dürfen pro Tag nur einen Besucher empfangen. Dieser muss mindestens 16 Jahre alt sein. Schon nach einer halben Stunde heißt es wieder Lebewohl sagen.